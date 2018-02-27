Kepez ‘Mihriban’ın’ şairini andı

Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Kepez´de 6 Okul, 6 Altın Şahsiyet’ programının üçüncüsünün konuğu, Türk halk şiirinin son halkası kabul edilen ve ‘Mihriban’ başta olmak üzere birçok eseri bestelenen Abdürrahim Karakoç oldu.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları, şairin oğlu Doç. Dr. Enderhan Karakoç, ailesi, programı hazırlayan Çağlayan Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri katıldı.

“Yeni Karakoçlar sizler olacaksınız”

Programda bir konuşma yapan şairin oğlu Doç. Dr. Enderhan Karakoç, “Çağımız internet çağı olsa da bilimden ve okumadan vazgeçmeyin. Örnek aldığımız insanların, rol model olarak göreceğimiz şahsiyetlerin hayatlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şuanda, internet ortamında batı kaynaklı idolleri, fenomenleri takip ediyoruz. Bu kişilerin sizlerin gelişiminize, yaratıcılığınıza katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Öncelikle kendi kaynağımızı, yerli ve milli edebiyatımızı, klasik edebi eserlerimizi bitirmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra Doğu ve Batı’nın klasik edebi eserlerini okumalısınız ve bunu da ortaokul, lise öğreniminde tamamlamalısınız. Böyle yaparsanız ülkemiz için yeni Karakoçların, Necip Fazılların, edebiyat, sanat, kültür alanında birçok değerli insanın çıkacağını düşünüyorum. Babamın hatırlanıyor olması mükemmel bir şey. Artık yeni Karakoçların gelmesi gerekiyor. Yeni Karakoçlar sizler olacaksınız” dedi.

“Telif peşinde hiçbir zaman koşmadı”

Babasının siyaseti sevmediğini aktaran Karakoç, “Siyaseti eserlerinde hiciv ederdi. Biz bir ara kendisine baba milletvekili ol, diye ısrar etmiştik. Kendisi ise çok fazla ısrar ederseniz sizi evlatlıktan atarım, demişti. Hiçbir zaman da paranın yanında olmadı. Paraya alışık da olmadı. Eserlerimi alan insanlar bana sormuyorlar ki, kendi malları gibi eserlerimi kullanıyorlar, derdi. Dolayısıyla telif peşinde hiçbir zaman koşmadı.”

“Mihraban’ın sırrı benimle birlikte mezara gidecek”

Enderhan Karakoç, babasının ‘Mihriban ve Ben hep seni düşünürüm’ şiirleriyle ilgili de şunları söyledi: “Mihriban güzel, tertemiz bir aşk şiiri. Babamın da zamanında aşık olduğu, sevdiği biri vardı. Bunu inkar etmiyor. Ama bunun kim olduğunu, nasıl yaşandığına dair kimsenin bilgisi yok. Kendisi de hayatta iken bunu ifade etti. Türk toplumunda ben bunu biliyorum diyen olursa inanmayın. Mihraban’ın sırrı benimle birlikte mezara gidecek, demişti. Sanatçı Hasan Sağdık, ‘Ben hep seni düşünürüm’ şiiri, aşk mı yoksa ilahi bir şiir mi dediğinde babam, ilahi bir şiir olduğunu söylemişti. ‘Her ne kusur varsa geçen zamanda; \Suçsuzdur aynalar, ela gözlü yar\Mecnunlar Mevla’yı bulursa canda, \El olur Leylalar ela gözlü yar.’ derken aslında beşeri bir aşktan ilahi bir aşka, tasavvufa geçişi görüyoruz. Dava şiirleri, aşk şiirlerini insanlar popüleştirerek belli bir noktaya çekiyor.”

Tütüncü: “Çocuklarımızı edebiyatla buluşturuyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de “Her zaman çocuklarımızı ve gençlerimizi kültür ve sanatın bambaşka bir iklimine davet ediyoruz. Bu güzellikler ikliminde yeni yollar, yeni düşünceler fikirler bulmaya gayret ediyoruz. Bu eğitim ve öğretim döneminde Kepez´de 6 Okul, 6 Altın Şahsiyet, okullarımız için çok anlamlı bir çalışma oldu. Geçtiğimiz yıl da 7 Güzel Adam etkinliği ile gençlerimizi edebiyatın güzel ikliminde toplamıştık. Aynı zamanda altın şahsiyetler bize güzel bir geleceğin de kapılarını aralıyor. Mimar Sinan İlkokulu, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Çağlayan Lisesi öğrencilerimiz çok güzel bir program hazırladılar. Onlar Abdurrahim Karakoç anma etkinliğini hazırlarken yenidünyalar gördüler, yeni fikirlerle donandılar. Bu programda edinmiş oldukları güzellikler hayatları boyunca onların yollarını aydınlatan önemli hakikatlere dönüşecek.”

“Karakoç, bize bizi anlattı”

Başkan Tütüncü, “Merhum Abdürrahim Karakoç’u anlatmak birkaç programa, birkaç kitaba sığacak kadar basit bir konu değil. Karakoç, her şeyden evvel bu ülkenin güzel insanlarından, altın şahsiyetlerinden biriydi. Bize bizi anlattı. Bizi bizim gibi anlattı. O hep bizden birisi oldu. Şimdi eserleriyle, besteleriyle bütün bunlarla birlikte ortaya koymuş oldukları güzelliklerle yaşamaya devam edecek.”

Şairin hayat hikâyesinin anlatıldığı videonun izlenmesiyle devam eden programda, öğrenciler Abdürrahim Karakoç’un hayatının farklı kesitlerini skeçlerle, türkülerle anlattılar.