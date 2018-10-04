Kepez Plaj Güreşinde Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan ve toplamda 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya alan Kepez Belediyespor'un sekiz güreşçisi, 6-7 Ekim'de Muğla'da yapılacak Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Ayyıldızlı mayo ile Türkiye'yi temsil edecek.

Kepez Belediyesporlu, Nur Çınar, Fatma Zehra Kanlıada, Nupelda Ergünüz, Ayşe Asena Şah, Şerife Nur Tarakçı, Süeda Özcan, Özlem Şimşek, Yağmur Yağcıoğlu isimli 8 güreşçi Ayyıldızlı mayo ile ülkemizi temsil edecek. 18 ülkenin katılacağı müsabakalarda 300'e yakın sporcunun minderde ter dökmesi bekleniyor. İlk iki dereceyi alanlar Olimpiyat'ta yarışma şansını da yakalayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sporcularımızın başarıları bizi gururlandırdı. Özellikle kız çocuklarımızın ülkemizi temsil edecek olmasından bir kız evlat sahibi olarak söylüyorum ki, çok mutluyum. Güreşçilerimizin Dünya'ya; Türkiye'mizin, Antalya'mızın, Kepez'imizin ismini altın harflerle yazacaklarına inanıyorum.” dedi.