Kepez-Santral hızla yükseliyor

Sürdürülebilir yeşil tasarım ürünlerini onurlandırmak amacıyla verilen Green GOOD DESIGN ödüllü projede hak sahiplerine ait blokların duvarları örülüyor. Projenin resmi temel atma töreni Dışişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlarının katılımıyla 6 Haziran’da saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Kepez-Santral Mahallelerinde yıllardır süren sağlıksız yapılaşmaya ve mülkiyet sorunlarına son verecek Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi inşaatı Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Proje için bin 500 kişilik dev işçi kadrosu gece-gündüz demeden çalışıyor. 24 saat esasına dayalı vardiya sisteminin uygulandığı projede hak sahiplerine ait blokların yapımı hızla ilerliyor. 5. Kata yükselen blokların duvarları örülmeye başlandı.

Proje yeşil alanlarıyla örnek oluşturuyor

Konyaaltı Sahil Düzenlemesini rekor bir sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE İnşaat tarafından yürütülen proje, sosyal ve çevreci unsurları ile de öne çıkıyor. Yeni nesil kentleşmenin en güzel örneğinin sergileneceği Kepez-Santral Projesi, 261 bin metrekarelik yeşil alanıyla örnek oluşturuyor. Proje bu yönüyle 1950’den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD DESIGN ödülünün de sahibi oldu. Kepez-Santral Projesi, Avrupa Merkezi Uluslararası Danışmalık Komitesi tasarım sektörü liderlerinin jüri üyeliğini üstlendiği ödül programında 20’den fazla ülkeden yeşil tasarımın seçkin örnekleri ile yarışarak Türkiye’nin gururu olmayı başardı.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Özhaseki de katılıyor

Kepez-Santral Projesi’nin resmi temel atma töreni de 6 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Temel atma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.