Kepez-Santral Projesi ‘Green GOOD DESIGN’ ödülünü kazandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE İnşaat tarafından yürütülen Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi yeni nesil modern kentleşmenin en güzel örneğini sergiliyor. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, 1950’den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD DESIGN kapsamında ödül kazandı.

En Prestijli ödülü kazandı

Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green GOOD DESIGN, ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Bu kapsamada Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi, “ NEW KEPEZ GREEN HUB” (Yeni Kepez Yeşil Merkez) temasıyla ile 2018 Green GOOD DESIGN ödülünü almaya hak kazandı.

Proje Türkiye’nin gururu oldu

Avrupa Merkezi Uluslararası Danışmalık Komitesi tasarım sektörü liderlerinin jüri üyeliğini üstlendiği ödül programında; ürün, program, kişi, çevre planlama, peyzaj ve mimari proje gibi farklı kategorilerde, 20’den farklı ülkeden Yeşil Tasarımın seçkin örnekleri ödüle layık görüldü. Bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi ile ödül alarak Türkiye’nin gururu oldu.

Desteğe hak kazanan üç projeden biri

Kepez - Santral mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar AB Ufuk 2020 Hibe programına seçilmişti. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm projesi ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı Akıllı Kentler ve Toplumlar (SCC-1-2017) çağrısı kapsamında MATCHUP projesi ile yaklaşık 5 milyon Avro hibe almaya hak kazanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları, aynı çağrıdan destek almak için başvuran Avrupa’nın değişik ülkelerinden 17 büyük konsorsiyum ile yarışarak, desteğe hak kazanan üç projeden biri seçilmişti.