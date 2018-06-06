Kepez Santral’de 30 yıllık Vakıflar sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in girişimleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Yenidoğan Mahallesinde bulunan 45 bin metrekarelik taşınmaz, 123 milyon 794 bin TL’lik bedelle Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devir edildi. Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında her hangi bir borç ilişkisi kalmadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2018 tarihli ve 531 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 31 Mayıs 2018 tarihli ve 813 sayılı kararı gereği, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 28157 ada 14 parsel numaralı, 45 bin 016,34 metrekarelik taşınmaz, Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne olan borcuna karşılık, 123 milyon 794 bin 935 TL üzerinden 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine göre 1 Haziran 2018 tarihinde devir edildi.