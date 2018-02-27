Kepez-Santral’de kuralar çekiliyor

Türkiye’nin alan ve inşaat olarak en büyük kentsel dönüşüm projesi ile Kepez ve Santral Mahalleleri modern, rahat, huzurlu ve güvenli bir yaşama kavuşacak. Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı kapsamında 5073 adet hak sahibi konutu, bin 344 adet yüklenici konutu olmak üzere toplam 6 bin 417 adet konutun yapımına başlandı. Ekim 2019’da bu konutların iskân alımlarının gerçekleşmesi planlanıyor. 5 bin 73 daire hak sahibi konutları için kura çekimleri bu ay sonu gerçekleştirilecek. Diğer bin 344 adet yüklenici konutlarının satışlarına başlandı.

Örnek proje

1. Etap kapsamında 253 bin 375 metrekarelik alanı ve 784 bin 417 metrekare inşaat alanını kapsayan 6 adet hak sahibi parsellerinin temel kazı hafriyat çalışmaları tamamlanırken, beton dökme işleminin yüzde 20’lik kısmı geçildi. Katlar yükselmeye başlarken, inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 35 metrelik yol güzergâhında yer alan yükleniciye ait ticari alanların satışlarına ve inşaat çalışmalarına da başlandı. İnşaat sürecinin daha hızlı ilerlemesi adına şantiye alanı içerisine 2 adet beton santrali kurudu. Rekreasyon ve yeşil alanların arazi tesviye çalışmalarına da başlandı. Projenin tüm alt yapısı da tamamlandı. Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir çalışmayla, inşaattan önce projenin tüm alt yapısı hazır hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın en değerli ve prestijli yaşam alanı haline gelecek Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki alanlarını satışa çıkarıyor. Yatırımcıların gözdesi haline gelen projedeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait ticari alanlar, akaryakıt istasyon alanı ve özel sağlık tesisi alanı Mart ayı içerisinde yapılacak ihalelerle satılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayında ihalesi yapılacak Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki taşınmazlar ve artırıma esas muhammen bedelleri şöyle:

27 bin 540 ada,1 parseldeki 5,488 metrekarelik bölgesel ticaret alanı 4 Milyon 940 bin TL, 27 bin 467 ada 1 parseldeki 2,497 metrekarelik bölgesel ticaret alanı 1 Milyon 875 bin TL, 27 bin 545 ada 1 parseldeki 1,391 metrekarelik ticaret alanı 1 milyon 250 bin TL, 27 bin 544 ada 1 parseldeki 1,348 metrekarelik ticaret alanı 1 milyon 210 bin TL, 27 bin 451 ada 1 parseldeki 15,676 metrekarelik konut alanı (yüksek zemin ticaret) 14 milyon 100 bin TL, 27 bin 461 ada 1 parseldeki 9,885 metrekarelik konut alanı (yüksek zemin ticaret) 8 Milyon 895 bin TL, 27 bin 522 ada 2 parseldeki 14,708 metrekarelik konut alanı (yüksek zemin ticaret) 9 milyon 560 bin TL, 27 bin 494 ada 1 parseldeki 12,520 metrekarelik konut alanı 5 milyon 950 bin TL, 27 bin 528 ada 2 parseldeki 1,577 metrekarelik konut alanı 865 bin TL, 27 bin 464 ada 1 parseldeki 2,607 metrekarelik konut alanı 1 milyon 565 bin TL, 27 bin 496 ada 2 parseldeki 5,212 metrekarelik konut alanı 2 milyon 345 bin TL, 27 bin 445 ada 1 parseldeki, 18,097 metrekarelik konut alanı (isteğe bağlı ticaret) 10 milyon 850 bin TL, 27 bin 477 ada 1 parseldeki 17,429 metrekarelik konut alanı (isteğe bağlı ticaret ) 9 milyon 600 bin TL, 13 bin 595 metrekarelik arsa alanına sahip Özel Sağlık Tesisi, 34 milyon TL, 2 bin 147 metrekarelik akaryakıt istasyonu alanı 6 milyon 441 bin TL, 8 bin 895 metrekarelik arsa alanına sahip ticari alan, 3 bin 610 metrekarelik arsa alanına sahip ticari alan.