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09 Temmuz 2017 11:38

Kepez- Santral’de şantiyeler kuruluyor

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Kepez ve Santral inşaata hazırlanıyor.

Kepez- Santral’de şantiyeler kuruluyor

09 Temmuz 2017 11:38

Proje alanında inşaat şantiyelerin kurulumuna başlandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE inşaat tarafından yürütülen, yeni nesil kentleşmenin en güzel örneği olan Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışma sürüyor. Bölgenin değerine değer katacak dev proje artık inşaat için gün sayıyor. İnşaat alanında çalışacak personel için şantiye alanına konteynırlar yerleştirilirken, sosyal tesisler oluşturuluyor.



Proje alanına çit ve pano


Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli alan ilan edilen bölgenin çevresi de inşaat öncesi pano ve çitlerle çevreleniyor. Proje alanı çevresi yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda çit ve pano ile kaplanıyor. Ormana bakan kısım çitle çevrilirken, Antalya Bulvarı’na cephe olan kısım panolarla kaplanıyor. Proje detaylarının yer alacağı görsel panoların yapımı kısa sürede tamamlanacak.



Sorunsuz alt yapı


ASAT tarafından gerçekleştirilen projenin alt yapı imalatları da büyük bir hızla tamamlanıyor. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, alt yapı çalışmaları ile de Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. İlk defa bu kadar büyük çaplı bir yerleşim yeri projesinde binalardan önce alt yapı yapılıyor.




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