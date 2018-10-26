Kepez Santral'de sona doğru

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez Santral'in hak sahipleri konutlarının yer aldığı ilk etabında sona yaklaşılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan blokların dış cephe ve iç sıva işlemlerinin sürdüğü , pencereleri takılmaya başlandığı konutlarda ince işçiliğe geçildiği bildirildi.

Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde adım adım sona geliniyor. 23 kule vinç ile yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı proje alanında, bloklar ve daireler şekilleniyor. Projenin ilk etabında 5047'si hak sahibine ait 6417 konut inşa ediliyor. Hak sahipleri konutlarında dış cephe kaplaması ve iç sıva ile ince işçiliğe geçildi. 1 milyon 300 bin karelik dev proje alanında çalışmalar etap etap gerçekleştirilecek. Toplam 8 milyar liralık dev proje 8 yılda bitirilecek. Hızla devam eden birinci etapta 5047'si hak sahibine ait 6417 konut tamamlanacak. Proje içerisinde yüklenici firmaya ait bloklar ile hak sahipleri blokları birleştirerek, daireler eş değer bir şekilde dağıtıldı.

Tapular Şubat ayında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şubat ayında 5047 daire tapusunun vatandaşlara verileceğini müjdelemişti. Tapularını alan hak sahipleri 2019 yılı içerisinde dairelerine taşınacak.

Çevreci proje

Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, 260 bin metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çekiyor. Proje, tam ortasından geçen 160 dönümlük dev parkı, büyük meydanı, müzeleri, kültür merkezi ve akıllı kent uygulamaları ile Antalya'ya değer katması hedefleniyor.

Bol ödüllü proje

Kepez Santral Dönüşüm Projesi 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde “En İyi Dönüşüm Projesi” seçildi. Çağdaş mimarisi sosyal ve çevreci unsurlarıyla ön plana çıkan proje dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmalarından olan Green GOOD DESIGN kapsamında ödül kazandı.