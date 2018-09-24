Kepez, sezona 1 puanla başladı

BAL 7'inci grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'un evine konuk oldu. 90 dakikalık karşılaşmada gol kaydedilmezken, maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7'inci grupta mücadele eden Kepez Belediyespor sezonun ilk karşılaşmasına çıktı. BAL Antalya temsilcilerinden Konyaltı Belediyespor'un evine konuk olan Kepez Belediyespor karşılaşmanın ilk düdüğü ile oyuna başladı. Konyaaltı Atatürk Stadı'nda saat 15'de başlayan karşılaşmada iki Antalya temsilcisi sahada kıran kırana mücadele etti.

“Güzel bir maç oldu”

Karşılaşmanın ilk yarısında gol kaydedilmezken, ikinci yarının başlamasıyla rakipler arasında gol arayışı iyice arttı. Mücadelenin ikinci yarısında da topu filelerle buluşturamayan Antalya temsilcileri karşılaşmadan 0-0 beraberlikle 1'er puanla ayrılmak zorunda kaldı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Sezonunun ilk karşılaşmasını bugün Konyaaltı Belediyespor ile oynadık. Güzel bir maç oldu. Oyuncularımız büyük bir mücadele verdi ve beraberlik aldık. Önümüzdeki maçlarda daha başarılı sonuçlar alacağız” dedi.