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08 Haziran 2018 13:13

Kepez Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

Kepez Belediyesi’nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Mustafa Yılmaz’ın anne ve babasının ismini taşıyan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor.

Kepez Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

08 Haziran 2018 13:13


Geçtiğimiz Ağustos ayında temeli atılan lisenin inşaatı tamamlandı. Kepez Belediyesi’nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Mustafa Yılmaz’ın anne ve babasının ismini taşıyan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, 9 Haziran (Cumartesi) saat 18.30’da açılıyor.



24 derslik bulunuyor


Kepez Belediyesi’nin, Ahatlı Mahallesi 3168 sokakta meclis kararı ile tahsis ettiği 4 bin 29 metrekarelik arsaya inşa edilen Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nde 24 derslik yer alıyor. Bürokratik işlemleri gibi yapımı da jet hızıyla tamamlanan lise, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin açılışının ardından konuklara iftar yemeği ikram edilecek.




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