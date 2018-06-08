Kepez Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında temeli atılan lisenin inşaatı tamamlandı. Kepez Belediyesi’nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Mustafa Yılmaz’ın anne ve babasının ismini taşıyan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, 9 Haziran (Cumartesi) saat 18.30’da açılıyor.

24 derslik bulunuyor

Kepez Belediyesi’nin, Ahatlı Mahallesi 3168 sokakta meclis kararı ile tahsis ettiği 4 bin 29 metrekarelik arsaya inşa edilen Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nde 24 derslik yer alıyor. Bürokratik işlemleri gibi yapımı da jet hızıyla tamamlanan lise, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin açılışının ardından konuklara iftar yemeği ikram edilecek.