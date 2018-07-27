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27 Temmuz 2018 10:34

Kepez Sosyal Güvenlik Merkezi hizmete girdi

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Kepez Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet vermeye başladı.

Kepez Sosyal Güvenlik Merkezi hizmete girdi

27 Temmuz 2018 10:34


Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, Sosyal Güvenlik Kurumunun kolay erişilebilirlik misyonu gereği Antalya’nın 12’nci Sosyal Güvenlik Merkezi olan Kepez Sosyal Güvenlik Merkezinin 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Kepez Kaymakamlığı hizmet binası içerisinde hizmet vermeye başladığını belirtti.


Kepez ilçemizin tüm kamu hizmetlerinin tek noktada toplandığı Kepez Kaymakamlığı yeni binasında hizmet vermeye başladıklarını belirten Deniz, genel sağlık sigortası, geçici iş göremezlik işlemleri, rapor ödemeleri, banka değişikliği, hizmet dökümü, maluliyet sevk yazıları, sigortalı tescil ve hizmet iş ve işlemleri bilgilendirme, yönlendirme, rehberlik gibi hizmetlerin verildiğini kaydetti. İl Müdürü Deniz açıklamasında, Antalya ilimizde vatandaşlara sosyal güvenlik alanında, kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.




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