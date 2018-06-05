Kepez teknoloji şehri oluyor

Kepez Belediyesi ‘50 okula bilişim sınıfı projesi’ kapsamında 28. bilişim sınıfını Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu’na kazandırdı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, düzenlenen törenle 15 bilgisayardan oluşan ve kodlama eğitiminin de verileceği bilişim sınıfını hizmete açtı.

Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimiz 2009 ile bugünkü Kepez arasında beyazla siyah kadar fark var. 2009’da gecekondu mahallesinin içerisinde yapayalnız bir Ahmet Coşkun Bulut Okulu vardı. Bölgedeki okullarda da aynı fotoğrafı görürsünüz. Ama şimdi okulların etrafında gecekondu dokusu neredeyse tamamen ortadan kalktı. Sağladığımız imar hakları ve ilave emsallerle bölgede daha yaşanılabilir sitelerin olduğu bir şehir yapılaşması meydana geldi. Yeni yollar açtık. Eğitim yuvalarını güzelleştirdik. Bütün bunlar şehre yaptığımız yatırımla, insana yaptığımız yatırımı at başı götürdüğümüzün en önemli işaretidir.”

“120’den fazla eğitim kurumu kazandırdık”

Başkan Hakan Tütüncü, “Geçen yıllar içerisinde 120’dan fazla yeni eğitim kurumunu Kepez’e kazandırdık. Altını çiziyorum 120’den fazla okul. Bu okulların yapıldığı arazilerin mülkiyet sorunları vardı, çözdük. Yatırımla ilgili problemler vardı, çözdük. 120 okul yeterli mi? Asla. Daha yenilerini yapmak için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

“Kepezli çocuklar teknoloji ile hayal kuruyor”

Başkan Tütüncü, bilişim sınıflarında kodlama eğitimi verileceğine işaret ederek, “Okullarda bilişim sınıfı açılmasına önem veriyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız iki bilişim sınıfıyla Kepez’in okullarında bu eğitim ve öğretim döneminde 30 bilişim sınıfını açmış olacağız. Sadece bilişim sınıfı açmak değil, bilişim sınıflarıyla eş zamanlı kodlama eğitimini de başlattık. Kodlama eğitimini ilçemizde yaygınlaştıracağız. Kodlama eğitimi geleceğin dilidir. Kodlama eğitimi, teknolojinin dilidir. Bilişim sınıfları, kodlama merkezlerimizin okullarda faaliyetlerini sürdürdükleri şubeleri olacak. Çocuklarımız, teknolojinin diliyle hayaller kuracaklar. Çocuklarımız, teknoloji alanında öğreneceği kodlama diliyle birlikte hayal ettiklerini birer robot, makine ve yazılım olarak ürün şeklinde ortaya koyacaklar. 8, 10 yaşındaki çocuklarımız yeni bir icat geliştirip, bu ideali kendilerine hedef olarak koymuşlar. Gecekondu imajından teknoloji imajına doğru koşarak ilerleyen bir Kepez var.”