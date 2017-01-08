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08 Ocak 2017 12:38

Kepez, teröre yatırımlarla karşılık veriyor

Kepez, teröre yatırımlarla karşılık veriyor

08 Ocak 2017 12:38

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ülke ekonomisini baltalama planlarının yapıldığı bugünlerde, Kepez’de özel sektör yatırımlarının artarak devam ettiğini söyledi.
Başkan Hakan Tütüncü, bir inşaat firmasının Demirel Mahallesi’ndeki konut projesini ziyaret etti ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tütüncü, ziyarette konut projesindeki örnek daireyi gezdi ve firma yetkililerinden yatırımla ilgili bilgi aldı. Yaptığı açıklamada belediye olarak özel sektör yatırımlarının önünü açmaya, yatırımcıyı teşvik etmeye özel bir önem verdiklerini belirten Tütüncü, “Çünkü özel teşebbüsün yaptığı her türlü yatırım bölgeyi kalkındırıyor ve güzelleştiriyor.” dedi.

"Kepez’de yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor"
İnşaat sektörünün Türkiye’de ekonominin motoru olduğuna işaret eden Tütüncü, “Ülke ekonomisini baltalama planları karşısında Kepez’in gayretli müteahhitleri, işleyen ekonominin devamı için yatırımlarına ara vermiyor. Ekonomik istikrarın devamı için milli bir duruş sergileyen sektör temsilcilerini ziyaret ettik ve başarı dileklerimizi ilettik.
Türkiye düşmanlarının hain saldırılarla üzerimize geldikleri ve ekonomik anlamda Türkiye’yi bir dar boğaza sokma hesaplarının olduğu bir dönemde en önemli şey yatırımların sürmesidir. Kepez’de yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Kepez, ülkesinin geleceğine güveniyor, yatırımlara devam ediyor” diye konuştu.



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