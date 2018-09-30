Kepez U15 takımında galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor U15 takımı Antalya Demirspor karşısında 8-0'lık sonuçla maç aldı.

Kepez Belediyespor U15 takımı, Antalya Demirspor Karşısında da galip geldi ve 8-0 gibi büyük bir farkla maçı aldı. Maçta iyi koordine olan ve iletişim kuran sporcular, rakiplerini sahalarında sıkıştırarak golleri ardı ardına sıraladı. Bu başarılı sonuçların Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün geliştirdiği projeler sayesinde elde edildiğini vurgulayan Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Çocuklarımız spor okullarında yetişerek, alt yapımıza giriyor ve neticede başarı elde ediliyor. Takımımızı tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum” dedi.