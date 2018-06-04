Kepez yaz spor okulları başlıyor

Kepez Belediyesi yaz spor okulları kayıtları 1 Haziran itibariyle başladı. Kepez Belediyesi’nin, 6-16 yaş çocuklara yönelik organize ettiği yaz spor okulları, çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı, sağlıklı ve sporcu ahlakı almış nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Ücretsiz Yaz Spor Okulu

Kepez Yaz Spor Okulu, Antalya’nın tüm çocuklarını spora davet ediyor. Kepez Belediyesi Spor Okulu, futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik ve yeni eklenen okçuluk branşlarında kayıt alıyor. Kayıt işlemleri yüzme branşı için Masal Park’ta bulunan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda, diğer tüm branşlar için Kepez Belediyesi Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Kayıt için kimlik fotokopisi (çocukların), 2 adet fotoğraf ve kayıt sırasında doldurulacak olan kayıt formu isteniyor.

Kayıtlara yoğun ilgi

Ücretsiz olarak verilecek olan yaz spor okulları eğitimleri için kayıtlarda yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, bazı branşlarda kontenjanın dolmak üzere olduğunu belirterek, kayıtlar için acele edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış ve ödüllü antrenörlerin görev alacağı spor okullarında başarılı olan öğrenciler, Kepez Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına girme fırsatı yakalayıp, lisanslı sporcu olabilecek.