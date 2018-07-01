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01 Temmuz 2018 14:45

Kepez Yaz Spor Okulları başlıyor

Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, 2 Temmuz pazartesi günü kapılarını açıyor.

Kepez Yaz Spor Okulları başlıyor

01 Temmuz 2018 14:45

6 ile 16 yaş grubu çocuk ve gençleri kabul edecek olan Yaz Spor Okulları, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, su topu, jimnastik, tekvando, tenis, güreş ve okçuluk branşlarında eğitim verecek.


Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, çocuk ve gençlere kapılarını aralıyor. 2 Temmuz pazartesi günü saat 10.00 da Turgut Özal Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile kapılarını genç yeteneklere açacak olan Kepez Yaz Spor Okulları, 6 ile 16 yaş grubu çocuk ve gençleri kabul edecek. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün uzman eğitimci kadrosunun görev alacağı Yaz Spor Okulları, Eylül’ün ilk haftası sona erecek. Kepez Yaz Spor Okulları, yaz tatilinde çocuk ve gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak ve yetenekli sporcuları tespit ederek, onlara fırsat vermeyi amaçlıyor.



Binlerce öğrenci sporla buluşacak


Yılın oniki ayı devam eden spor okulları, eğitim öğretim döneminin yaz sezonunu 9 farklı branştan oluşan spor okulları ile değerlendiriyor. 6-16 yaş grubu arasındaki gençlerin 1 Haziran tarihinde başlayan kayıtlara gösterdiği yoğun ilginin neticesinde yaklaşık 5 bin öğrenci ücretsiz faaliyetlerden yararlanacak. Kepez’de çocuk olmanın ayrıcalığını yaşayan gençler, 2 Temmuz tarihinde başlayacak olan yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, güreş, tekvando, okçuluk, yüzme ve jimnastik branşlarında uzman antrenörler ile spor yapacak. Her yaz binlerce öğrenciyi sporla buluşturan Kepez Yaz Spor Okulları’na 5 bine yakın kayıt bulunuyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, ücretsiz olarak sundukları yaz spor okullarına çocukları davet etti.




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