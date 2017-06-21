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21 Haziran 2017 10:12

Kepez zabıtası bayram denetiminde

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki gıda imalathanelerine denetimleri sıklaştırdı.

Kepez zabıtası bayram denetiminde

21 Haziran 2017 10:12


Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede tatlı ve ekmek üreten işletmeleri başta olmak üzere, gıda üretim yerlerine gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Ramazan öncesi pidelerin gramajından, üretim hanelerin temizliğine kadar bir çok alanda denetimler yapan Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi aynı yerleri tekrar denetleyerek vatandaşın bayram tatlılarının uygun ortamlarda üretilmesi için talimat verdi.


Zabıta ekipleri özellikle tatlı siparişi alan imalathaneleri hedef alarak hem çalışanların hem üretim alanının hijyenine, hem de saklama koşullarına bakıyor. İşletmeler, tatlı ve pidelerde kullanılan malzemelerin nitelikleri ve uygunluk dereceleri ile çalışanların sağlık portörleri gibi konularda denetlenirken, eksikleri olan işletmelere yazılı uyarıda bulunan ve idari para cezaları verebilen zabıta ekipleri, denetlediği ve uygunsuz bir durum görmediği işyerlerine bu hallerinin devam etmesi konusunda sözlü uyarıda bulundu.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan süresince denetimlerin devam edeceğini ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayram öncesinde zabıta ekiplerinin özellikle tatlı ve pasta üretimi yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştırdığını söyledi. Vatandaşların aldığı ürünlerin daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretilmesi için gıda denetimindeki hassasiyeti üst seviyede tuttuklarını söyleyen Tütüncü, vatandaşların gönül rahatlığıyla güzel bir bayram geçirmesi için zabıta ekipleri ile çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.




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