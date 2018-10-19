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Kepez zabıtası pazar denetiminde

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin kaliteli hizmet alabilmesi için pazar yerlerindeki denetimleri artırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerince pazarlarda yapılan denetimlerde, satılan ürün, ürünün pazarcılar odası tarafından belirlenen etiketler ve fiyatlarla satılıp satılmadığına bakılıyor. Özellikle etiket konusunda yasal kuralların dışına çıkan esnafa uyarıda bulunan zabıta ekipleri, kural ihlali yapan pazarcı esnafına da cezai işlem uyguluyor.


Denetimler aralıksız sürüyor


Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve maddi açıdan haksızlığa uğramamasını sağlamak amacıyla pazar yerlerindeki tezgahları tek tek inceliyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin pazar denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sakinlerinin gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

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