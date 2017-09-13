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13 Eylül 2017 11:30

Kepez zeytin bahçesi olacak

Kepez Belediyesi, açacağı yollar üzerinde bulunan zeytin ve diğer ağaçları, cadde ve parklara dikecek.

Kepez zeytin bahçesi olacak

13 Eylül 2017 11:30


Kepez Belediyesi, ilçede açılacak olan yollar ve konut parselleri üzerinde kalan zeytin ve diğer ağaçlar, ilçenin caddelerini ve parklarını yeşillendirecek.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı bölgesinde açacakları yollarda ve konut parsellerinde kalan zeytin ağaçlarına yönelik özel bir çalışma başlattı. Tütüncü, açılacak yollarda ve konut yapılacak alanlarda kalan zeytin ve diğer ağaçların köklerinden sökülerek, caddelere ve ilçenin önemli parklarına dikilmesinin talimatını verdi.


Tütüncü, Manisa Akhisar’dan getirdikleri yaklaşık bin yılık 2 anıt zeytin ağacını diktikleri Dokuma Park’ta, açılacak yollardan ve konut alanlarından nakledecekleri ağaçlarla zeytin bahçesi oluşturacaklarını belirtti.



Kepez, zeytinle daha yeşil olacak


Bürokratlarına, Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” hadisini hatırlatan Tütüncü, “Allah’ın insanoğluna en kutsal ikramlarından, uzun ömürlü ve asaletin de simgesi olan zeytin ağaçlarıyla caddelerimizi güzelleştireceğiz. Uzun ömürlü ve dayanıklı olması nedeniyle binlerce yıl yaşayabilen zeytin ağacına ilçemizde gereken değeri vereceğiz. Özellikle Masa Dağı bölgesinde açacağımız yollarda, imarlı konut alanlarında kalan zeytin ağaçlarını ve diğer ağaçlar köklerinden sökerek, caddelerimize, Seyir Terası, Dokuma Park gibi önemli yeşil alanlarımıza ve belediyemizin bahçesi gibi alanlara dikeceğiz. Kepez, zeytin ağaçlarıyla daha yeşil ve asil bir şehir olacak” dedi.


Tütüncü, cadde peyzajında narenciye ağaçlarının dikilmesine de önem vereceklerini kaydetti.




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