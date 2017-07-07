Kepez’de 07.07.2017 bereketi

07.2017 günü ‘evet’ demek isteyen 45 çift, nikahlarını Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde kıydırdı.

Özel tarihlerde evlenmek isteyen çiftlerin yıl boyunca beklediği tarihlerden olan 07.07.2017 tarihinde Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne başvuran 45 çift dünya evine girerek bu özel tarihi değerlendirdi. Her yıl sadece bir kez denk gelen bu özel tarihi kaçırmak istemeyen çiftler, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde bulunan Kepez Belediyesi Nikah Salonu’nda ‘evet’ diyerek dünya evine girdi. Antalya genelindeki en yüksek rakama ulaşan Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi memurları bu özel gün için aylar öncesinden gün alarak başvuran çiftlerin nikahını kıyarak bu özel tarihi ölümsüzleştirdi.

Özel güne özel kıyılan nikahlar, Başkan Hakan Tütüncü tarafından gerçekleştirildi. Özel günde bir çok çiftin nikahlarını kıyan Başkan Tütüncü de kendilerine bir ömür boyu mutluluk temenni etti.