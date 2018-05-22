Kepez’de 15 Temmuz Görsel Sanatlar Yarışması

Ulusal çapta düzenlenecek olan yarışmaya ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile profesyonel sanatçılar katılabilecek.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle 15 Temmuz tarihine özel ve anlamlı bir yarışma gerçekleştiriliyor. Ulusal çapta düzenlenecek olan yarışmaya ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile profesyonel sanatçılar katılabilecek. Grafik tasarım, karikatür, resim, fotoğraf, heykel kategorisinde düzenlenecek olan yarışmada 15 Temmuz 2016 darbe girişi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve yansımaları konu edilecek.

Başvurular 18 Haziran’da sona erecek

Ulusal çapta düzenlenecek olan yarışma, iki kategoride yapılacak. 1. kategoride grafik tasarım, fotoğraf ve karikatür, 2. kategoride ise resim ve heykel çalışmaları yer alacak. Haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla, yarışmacılar ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyoneller olmak üzere dört ayrı grupta değerlendirilecek. Yarışma başvuruları 18 Haziran 2018 pazartesi günü sona erecek. Farklı dallarda çeşitli para ödüllerini de kapsayan yarışma ile ilgili bilgi almak isteyen yarışmacılar, Kepez Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün internet adresinden her türlü bilgiye ulaşabilecekler.