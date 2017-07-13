Kepez’de 15 Temmuz’a vefa

Kepez Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de konumlandıracak 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’nda, halkın darbecileri durdurmak için bir tankın üzerine çıkması ve Metin Doğan adlı vatandaşın Atatürk Havalimanı’nda bir tankın önüne yatması gibi kahramanlık destanlarını tasvir ediyor. Uzman heykeltıraşlar tarafından yapılan anıt, Yeni Mahalle’den tüm dünyaya kahramanlık mesajı verecek.

Eş zamanlı iki cadde ve anıt açılışı

Sütçüler Kepez Devlet Hastanesi önünde yer alan iki caddeye “15 Temmuz Şehitleri Caddesi” ve “Şehit Ömer Halis Demir Caddesi” isimleri verilmesi kararının uygulanmasının ardından, her iki caddenin açılışı hain girişimin yıl dönümü olan 15 Temmuz 2017’de, 15 Temmuz anıtı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Şehit olan vatandaşlara vefa örneği gösteren Kepez Belediyesi, halkın iradesinin gösterdiği kahramanlık destanının yaşayacağı caddeleri de anıt ile birlikte hizmete açıyor.

Tüm vatandaşların davetli olduğu törende Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile aziz şehitler anılarak caddeler ve Türkiye’nin ilk 15 Temmuz Demokrasi Anıtı hizmete açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış törenine tüm Antalyalıları davet ederek, ilk yıl dönümünde bu girişime karşı direnerek ülkesi uğruna şehit düşen vatandaşların ailelerine bir kez daha sabır diledi.

Açılış töreni, 15 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da Yeni Mahalle Semt Pazarı yanında düzenlenecek tören ile gerçekleştirilecek.