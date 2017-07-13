Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:03

Kepez’de 15 Temmuz’a vefa

Kepez Belediyesi, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anısını yaşatacak 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve adını bu girişime karşı duran kahramanlardan alan iki caddeyi hizmete açıyor.

Kepez’de 15 Temmuz’a vefa

13 Temmuz 2017 11:03


Kepez Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de konumlandıracak 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’nda, halkın darbecileri durdurmak için bir tankın üzerine çıkması ve Metin Doğan adlı vatandaşın Atatürk Havalimanı’nda bir tankın önüne yatması gibi kahramanlık destanlarını tasvir ediyor. Uzman heykeltıraşlar tarafından yapılan anıt, Yeni Mahalle’den tüm dünyaya kahramanlık mesajı verecek.



Eş zamanlı iki cadde ve anıt açılışı


Sütçüler Kepez Devlet Hastanesi önünde yer alan iki caddeye “15 Temmuz Şehitleri Caddesi” ve “Şehit Ömer Halis Demir Caddesi” isimleri verilmesi kararının uygulanmasının ardından, her iki caddenin açılışı hain girişimin yıl dönümü olan 15 Temmuz 2017’de, 15 Temmuz anıtı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Şehit olan vatandaşlara vefa örneği gösteren Kepez Belediyesi, halkın iradesinin gösterdiği kahramanlık destanının yaşayacağı caddeleri de anıt ile birlikte hizmete açıyor.


Tüm vatandaşların davetli olduğu törende Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile aziz şehitler anılarak caddeler ve Türkiye’nin ilk 15 Temmuz Demokrasi Anıtı hizmete açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış törenine tüm Antalyalıları davet ederek, ilk yıl dönümünde bu girişime karşı direnerek ülkesi uğruna şehit düşen vatandaşların ailelerine bir kez daha sabır diledi.


Açılış töreni, 15 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da Yeni Mahalle Semt Pazarı yanında düzenlenecek tören ile gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:05
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!