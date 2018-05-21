Kepez’de 19 Mayıs Coşkusu

Türk bayraklı 300 motosikletli kortej halinde şehir turu attı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kepez’de coşku ile kutlandı. Kepez Belediyesi’nin halka kazandırdığı DokumaPark, 19 Mayıs günü binlerce Antalyalıya ev sahipliği yaptı. DokumaPark’ta bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Kutlamalar kapsamında bir araya gelen 300 motosikletli Türk bayraklı tişörtler giyerek ve motosikletlerini de Türk bayrakları ile donatarak, kortej halinde şehir turu attı.

Tütüncü: “Tarihin en önemli dönüm noktası”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için DokumaPark’a gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korteje katılacak olan motosiklet sürücülerini bu anlamlı günde, bir arada görmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 19 Mayıs’ın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bugünün Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin Kurtuluş Savaşı ruhunu içselleştirmeleri ve sahip çıkmaları açısından son derece anlamlıdır” dedi.