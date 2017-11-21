Kepez’de 24 Kasım resim sergisi

Kepez Belediyesi ile Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘24 Kasım Öğretmeler Günü Resim Sergisi’, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sanatseverlere kapılarını araladı.

Sergide çoğunluğu resim öğretmenleri tarafından çeşitli tekniklerle yapılan 40’a yakın resim bulunuyor. EBKM’nde düzenlenen sergi tiyatro, konser gibi gösterileri ve konferansları izlemeye gelenler tarafından büyük beğeni topluyor. Çok sayıda sanatseverin katılımı ile açılışı yapılan ’24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi’ 30 Kasım’a kadar gezilebilecek.