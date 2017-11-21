Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:28

Kepez’de 24 Kasım resim sergisi

Antalya’nın Kepez ilçesinde 24 Kasım Öğretmeler Günü Resim Sergisi açıldı.

Kepez’de 24 Kasım resim sergisi

21 Kasım 2017 11:28

Kepez Belediyesi ile Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘24 Kasım Öğretmeler Günü Resim Sergisi’, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sanatseverlere kapılarını araladı.


Sergide çoğunluğu resim öğretmenleri tarafından çeşitli tekniklerle yapılan 40’a yakın resim bulunuyor. EBKM’nde düzenlenen sergi tiyatro, konser gibi gösterileri ve konferansları izlemeye gelenler tarafından büyük beğeni topluyor. Çok sayıda sanatseverin katılımı ile açılışı yapılan ’24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi’ 30 Kasım’a kadar gezilebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç