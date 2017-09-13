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13 Eylül 2017 12:22

Kepez’de 3 mahalleye yeni asfalt

Kepez Belediyesi, ilçedeki mahallelerin asfaltlarını yenilemeye devam ediyor.

Kepez’de 3 mahalleye yeni asfalt

13 Eylül 2017 12:22


Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Demirel, Varsak Esentepe ve Varsak Menderes Mahallelerine toplamda 2 bin 314 ton sıcak asfalt dökülüyor. Değişen ve gelişen Kepez’de yollar, sokaklar ve caddeler yeni asfaltlarla kaplanarak yenileniyor. Varsak Demirel Mahallesi 2090 ve 2093 sokaklara 4 bin 474 metrekare, Varsak Esentepe Mahallesi 7103, 7104, 7106, 7108 sokaklara 8 bin 614 metrekare, Varsak Menderes Mahallesi 6923, 6900, 6910 sokaklar, Adnan Menderes Caddesi ve Pehlivan Ali Kurt Caddesi’ne 6 bin 114 metrekare sıcak asfalt dökülüyor. Toplamda 2 bin 314 ton sıcak asfalt dökülen mahalleler yeni yollarla ilçeye yeni bir imaj kazandırıyor.




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