Kepez'de 4 mahalle için imar planı revizyonu hazırlandı

2\B'den sonra Vakıf mülkiyeti problemi de yakın bir zamanda çözülecek olan 4 mahalle için 7 katlı, site tarzı yapılaşma imkânı getiren imar planı revizyonu hazırlandı.

Kepez Belediyesi şehir girişinin sol tarafında kalan Fatih, Göçerler, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerinde, kuruldukları günden bugüne 2\B, Vakıf parselleriyle ilgili mülkiyet problemleri yaşanıyordu. Mülkiyet sorunundan ve mevcut imar haklarının yetersizliğinden dolayı bölgede yaşayan binlerce hak sahibi, gecekondularının yerine imara uygun konutlarını inşa edemiyorlardı.

Mülkiyet sorunları çözüldü

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilk olarak bu 4 mahallenin de içerisinde bulunduğu Masa Dağı çevresindeki 19 mahallenin orman vasfını yitirmiş, kadastro çalışmaları marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış araziler olarak adlandırılan 2\B arazilerindeki tapu problemini çözüme kavuşturdu.

Tütüncü, bu mahallelerde ve Kepez'in diğer bölgelerinde Vakıf parselleri üzerinde gecekondusu olan binlerce hak sahibinin, tapu problemini takas yöntemiyle çözüyor. İmar planında konut alanı olan Vakıf arazilerindeki gecekonduların tapu sorunu, Cumhuriyet tarihinin en büyük Vakıf- Hazine arazisi takası ile çözülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 23 milyon TL ederindeki Vakıf- Hazine arazisi takası tamamlandı.

7 katlı, Site tarzı yapılaşma

Başkan Tütüncü, mülkiyet problemlerini çözerken, bölge sakinlerine değerli ve konforlu konutlarla yaşama imkânı sunacak olan imar planı revizyonunu da hazırladı. Fatih, Göçerler, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1\5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun ilçe ve büyükşehir meclisi onay süreçleri tamamlandı. Devamında 7 katlı site tarzı yapılaşmayı getiren imar revizyonunun, 1/1000 ölçekli uygulama planları ilçe ve büyükşehir meclislerinden onay aldı. Planların askı süreci ve itiraz aşamaları da tamamlandı. Bundan sonra bölgenin 18.madde imar uygulaması (parselasyonu) yapılacak.

İmar önerisi, bölgeye kentsel dönüşüm ve yenilenme imkânı getiriyor. Buralarda Kentsel dönüşüm, vatandaş eliyle yapılacak. Belediye, imar planıyla arsa üreterek, hak sahiplerine tapularını verecek. Hak sahipleri de istediği müteahhitle ya da inşaat firmasıyla görüşüp, anlaşarak konutunu yaptırabilecek.

Başkanı Hakan Tütüncü, bürokratları ve meclis üyeleriyle birlikte Fatih Mahallesi'nde, bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tütüncü, muhtarlık binası önündeki toplantıda mahallelinin imar ve mülkiyetle ilgili sorularını cevapladı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tütüncü, “Belediyemizin önceliği tapularınızı vererek, imara uygun olarak yapılmış modern konutlarda sizlere güzel bir yaşam sunabilmek oldu. 2009'da göreve gelirken bölgenin birçok mülkiyet sorunu vardı. Bugün geldiğimiz noktada mülkiyet sorunlarının çoğunu ortadan kaldırdık. Şimdi gerçekleştirdiğimiz imar planları ve uygulaması (parselasyon) ile bu mahalleyi, çok özel ve güzel hale sizlerle el birliği ile getirmenin gayretindeyiz. Şimdi artık ufukta kara göründü” dedi.

“2\B'yi tarihin karanlık sularına gömdük”

2009'dan bu yana 40 binden fazla vatandaşa tapularını verdiklerin hatırlatan Tütüncü, “Bölgedeki 2\B sorunu, 2009'da göreve geldiğimizde DSİ su kanalının kuzeyinde kalan 19 mahalle için önemli bir problemdi. 2\B problemini çözeceğiz dedik; Allah'a şükürler olsun 2\B sorunu tarihin karanlık sularına gömdük. Vakıf mülkünde evleri olan binlerce hemşerilerimizin sorunlarının çözümü için Vakıf arazilerini, Hazine arazileriyle takas etmemiz gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7,5 yıllık mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Vakıf takasını gerçekleştirdik. Dolayısıyla Vakıf takaslarıyla birlikte birkaç özel bölge haricinde Kepez'de Vakıf mülkiyetine dayalı tapu sorunları ortadan kalkmış oluyor. Kepez'in yıllar yılı süregelen mülkiyet sorunlarıyla alakalı önemli adımlar attık. Ahatlı, Sütçüler, Altınova, Varsak bölgelerinde mülkiyet ve imar problemlerini çözdük. Kepez'in diğer bölgelerindeki imar ve mülkiyet sorunlarını nasıl çözmüşsek Fatih'in ve buradaki diğer mahallelerin mülkiyetle ilgili problemlerini de çözeceğiz.”

Kat artışı getiren imar revizyonu

Hakan Tütüncü, “Mülkiyet probleminin çözümüyle eş zamanlı olarak bölgede imar planı revizyonu yapalım istedik. Kat adedini ve inşaat yoğunluğunu artıran, modern ve değerli yapılaşmayı sonuçlayacak imar düzenlemesi çalışmasını başlattık. Planın tamamlanmasını belli bir noktaya getirdik. İmar uygulamasının yapılması ve Vakıf takası da gerçekleştikten sonra tapulama işlemleri başlayacak. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüz, tapu tahsisi için hak sahiplerinin metrekare kullanım tespiti ve dosya toplama işlemlerine önümüzdeki günlerde başlayacak.

Ne büyük inşaat firmaları, ne TOKİ, ne belediye eliyle burada kentsel dönüşüm asla uygulanmayacak. Kentsel dönüşümü ve yapılaşmayı arsa sahiplerinin kendileri yapacak. Arsalarınızı istediğiniz müteahhide verebileceksiniz. Burada düşündüğümüz kentsel dönüşüm modeli, Yeni Emek'te hayata geçirdiğimiz vatandaş eliyle kentsel dönüşüm modelidir. Projeyi kim çizecek, inşaat malzemesini kim satacak, bunlarla belediye olarak ilgilenmiyoruz. Bunlarla arsa sahipleri ilgilenecek. Parsel büyüklerini arsa sahiplerinin talebine göre belirleyeceğiz. Site tarzı yapılaşmayı meydana getirebilecek imar düzenlemesini(parselasyonu) sizlerle birlikte yapacağız, biz asla sizin istemediğiniz bir işin içerisinde olmadık, olmayacağız. Göçerler'e inşa edilecek olan ve Yapım ihalesi tamamlanan bin 500 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi yatırımı da bu bölgeyi ihya edecek” diye konuştu.

İnşaatların yapıldığı kira yardımından yararlanılacağını belirten Tütüncü, “Yeni planda daire metrekareleri yüzde 50 arttı. Eski planla 100 metrekare daire yapılabilirken yeni planla 150 metrekare daire yapılabilecek. Arazinin engebe durumu ve topoğrafyası dikkate alınarak yol güzergâhları sağlıklı biçimde tespit edildi ve imar planına işlendi. Yine geniş ve ferah yol aksları oluşturuldu. Yapılanma tamamlandığında ferah ve nezih bir bölge ortaya çıkacaktır. Mevcut planda ticaret olarak ayrılan alanlar öneri planda yine ticaret alanı olarak tasarlandı. Bu alanlar ve konut alanları için emsal değer E=0,80 ve kat adedi 7 kat olarak belirlendi.”