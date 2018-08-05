Kepez’de 487 çocuk delikanlılığa ilk adımı atacak.

Kepez Belediyesi’nin 10. Sünnet Şöleni başlıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılından bu yana devam eden sünnet şöleninin bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek. Kepez’de ikamet eden 6 yaş üstü çocukların kabul edildiği sünnet şöleni ile 487 çocuk delikanlılığa ilk adımı atacak. Kepez Belediyesi, bu yıl da sünnet törenini bir düğün havasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 10 yılda 6 binden fazla çocuğun erkekliğe ilk adımı atmasına aracı olan Kepez Belediyesi’nin Sünnet Şöleni, 7 Ağustos salı günü saat 20.00’da Dokumapark’ta gerçekleştirilecek.

Tütüncü, mutluluğa ortak olacak

Kepez Belediyesi olarak en büyük önceliklerinin çocukları mutlu olan bir Kepez inşa etmek olduğunu her fırsatta deli getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, her yıl olduğu gibi bu yılda, ailelerin mutluluğuna ortak olacak. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sünnet işlemi randevulu olarak gerçekleştirilecek. Erkekliğe ilk adımını atacak olan çocuklara gömlek, pantolon, ayakkabı, taç, pelerin ve asadan oluşan sünnet kıyafetleri de Kepez Belediyesi tarafından hediye edilecek.