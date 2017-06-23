Kepez’de 61 bin konuta doğalgaz

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , 15 mahalleye doğalgaz getirdiklerini söyledi. Tütüncü, “Bu mahallelerimizde döşediğimiz doğalgaz boru hattının uzunluğu yaklaşık 300 kilometre. Şu an itibariyle Kepez’de 61 bin 301 konutumuza temiz enerji doğalgazı getirdik” dedi. Tütüncü, gaz dağıtım şirketi Enerya ile 2017’de ilçede yapılacak doğalgaz yatırımlarını da planladıklarını da aktararak, “2017’de doğalgaz, Şafak ve Yeni Mahalle’ye gelecek.”

Havasıyla tertemiz bir Kepez

Temiz enerji doğalgazı daha fazla mahalleye götürmek istediklerini kaydeden Tütüncü, “Doğalgazı daha fazla mahallelere götürebilirsek, hem insanlarımıza daha güzel bir yaşam imkânı sunacağız hem de şehrin havası daha az kirlenecek. Havasıyla da tertemiz bir Kepez hayalimiz var. Bu hayalimize emeklerimiz gayretlerimiz ve çalışkanlığımız neticesinde ulaşıyoruz” diye konuştu.