Kepez’de 7 bin kursiyer eğitim görüyor

Kepez Belediyesi, vatandaşa verdiği belediyecilik hizmetlerinin yanında eğitime de destek vermeye devam ediyor. İlçedeki okullara bilişim sınıfı da kazandıran Kepez Belediyesi, ‘kodlama eğitimi’ hazırlıklarına da başladı.

En büyüğü AKMEK

AKMEK, Kepez Belediyesi’nin en büyük eğitim kurumu haline geldi. İlçenin dört bir yanındaki AKMEK’in 20 şubesinde, şu anda 98 kurs devam ediyor. Bilgisayar, kültür ve sosyal, sanat ve meslek, yabancı diller gibi ana başlıklardaki 66 farklı branştan faydalanan öğrencilere 60 öğretmen ders veriyor. Ocak ayında tamamlanacak olan kursların ikinci dönemi ise Şubat ayında yapılacak.

İlkokul öğrencilerine etüt

İlköğretime yönelik 6 etüt merkezinde ise, çeşitli branşlardaki 43 öğretmen binden fazla öğrenciye ders veriyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi Semt Konakları, Adnan Menderes Yüzme Havuzu, Erenköy ve Barış Kurs Merkezlerinden de, ilkokul 2. ve 9. sınıf arasında okuyan öğrenciler yararlanıyor.

Okul öncesinden üniversiteye

İki farklı mahallede bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki 30 öğretmen, 300’e yakın minik öğrenciyi okula hazırlıyor. Belediye hizmet binası yanındaki Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde ise, 12. sınıf ve mezunlarının üniversiteye hazırlık eğitimleri veriliyor. Buradaki 20 öğretmen, liseli ve mezun öğrencilere eğitim desteği sağlıyor.

Bin 395 sporcu yetiştiriyor

Kepez Belediyespor Kulübü, 9 farklı branşta verdiği spor eğitimlerinde ikamet şartı aramıyor. Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, tenis, güreş, jimnastik, yüzme ve su topu branşlarında 35 antrenör, toplam 1395 öğrenciyi sportif faaliyetlere hazırlıyor. Turgut Özal Spor Salonu, Adnan Menderes Yüzme Havuzu, Kuzeyyaka Sentetik Çim Saha, kulübün spor kompleksindeki tenis kotlarındaki derslere, 5 yaşından 16 yaşına kadar çocuklar katılabiliyor.

Tütüncü’den eğitmenlere teşekkür

Kepez Belediyesi olarak sınırsız sorumluluk anlayışında olduklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok farklı hizmetleri halka kazandırma gayretinde olduklarını söyledi. Kepezlilerin güzel bir şehirde yaşamanın ayrıcalığını tatmasını istediklerini belirten Tütüncü, “Eğitim alanında üretmiş olduğumuz çalışmalar son derece kayda değer olmuştur. 188 öğretmenimiz ve 7 bin kurs öğrencimizle bölgenin en hızlı büyüyen eğitim kurumuyuz. Belediyemizin eğitim faaliyetlerini üreten, bu faaliyeti halka sosyal bir hediye olarak armağan eden tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.