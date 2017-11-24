Kepez’de ‘Aile İçi Şiddeti Önleme’ semineri

Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen panel ve seminerlerde, aile kavramlarını güçlendirecek önemli bilgiler aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl yüzlerce vatandaşa sunulan seminerlerle aile kavramının gereklilikleri aktarılırken, uygulama bu yıl da ilçenin farklı noktalarında aile bireylerine yol gösterici rol oynuyor.

Ailelere yol gösteren seminer

Osman Gazi Semt Konağı’nda gerçekleştirilen seminere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından görevlendirilen Semra Eksilmez konuşmacı olarak katıldı. Sadece kadına değil, anne, baba ve çocuğa yönelik şiddetin de üzerinde durulduğu seminerde alınan Tedbir Kararları, Kadın, Çocuk ve Eşlerin Hakları, Şiddet Durumunda Başvurulacak Mevkiler konuları anlatıldı. Aile bireylerine önemli bilgiler aktaran Eksilmez, önemli konulara da açıklık getirerek ailelere yol gösterdi.

Seminerler devam edecek

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda da annelik, çocuk eğitimi, kadın hakları gibi birçok önemli konuda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak vatandaşlara önemli etkinliklerle bilgiler aktarılmasını sağlamıştı. Aile içi şiddeti önleme seminerlerinin ilki Osman Gazi Semt Konağı’nda gerçekleştirilirken, 12 Aralık Orhan Gazi Semt Konağı, 23 Ocak 2018 Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu Etüt Merkezi, 20 Şubat 2018 Barış Etüt Merkezi, 13 Mart 2018 Ahmet Hamdi Tanpınar Etüt Merkezi ve 17 Nisan 2018 tarihinde Erenköy Etüt Merkezi’nde yine Eksilmez’in sunumu ve danışmanlığında devam edecek.