Kepez’de asfalt sezonu açıldı

Bu yıl 100 km sathi, 160 bin ton da sıcak asfalt çalışması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi’nin geleneksel sathi asfalt sezonu açılış töreniGöçerler Mahallesi’nde gerçekleşti. Bu dönemki sathi asfalt sezonu mahalleyi, Masa Dağı’nın üst kısmına bağlayan, genişliği 25 metre, uzunluğu bin 400 metre olan ve yeni açılan yolda başlatıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde yapılan törene Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, belediye meclis üyeleri ve bürokratları, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Antalya Yozgat arası kadar yeni yol açtık”

Konuşmasında yeryüzünde insanca bir yaşamı inşa etmenin İslam dininin bir emri olduğuna işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, şunları söyledi: “Şehrin imarı, şehrin şekillendirilmesi aslında o şehirde yaşayanların, şehri idare eden insanların ruhlarını, gönül dünyalarını yansıtır. Bir şehirde geniş caddeler varsa o zaman o şehirde yaşayan insanların ufukları kalpleri de çok büyüktür. Bir şehrin yüzü size gülüyorsa o şehirde yaşayan insanların gönül dünyası da çok zarif demektir. 8 yılımız hep yol ve cadde açmakla mevcut caddelerimizi ıslah etmekle geçti. Hep yol açan olduk; hiç engel olan olmadık. Gelmiş olduğumuz noktada 600 km. den fazla yeni yol açtık, bin 200 km.den fazlada asfalt döktük. Açtığımız 600 km yolu uç uça eklesek buradan Yozgat’a kadar gidiyor.”

"Dün gecekondu vardı şimdi milyon değerinde konut"

Asfalt dökmek ve yol açmanın belediyenin asli görevi olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, “Rekor düzeyde yol açıyorsanız ve açtığınız yollar şehirleşmeye katkı sağlıyorsa o zaman orada önemli bir iş yapılıyor demektir.” dedi.

Tütüncü, Ak Parti İktidarının desteği ile Göçerler, komşu mahalle Fatih ve birçok mahallenin önce 2B şimdi de Vakıf parsellerindeki mülkiyet problemlerini çözdüklerini belirtti. Mülkiyet problemlerini çözerek iki mahallenin kaderini değiştirdiklerine işaret eden Tütüncü, “8 yıl önce bölgede yoğun bir gecekondu yapılaşması vardı. Şimdi ise modern konutlar, ticari merkezler yükseliyor. Masa Dağı’nın üzerinde değeri milyonlarla ifade edilen daireler satılıyor.” diye konuştu.

"Şehir hastanesinin temel atma hazırlıkları başladı"

Mülkiyet sorunları ortadan kalkınca bölgeye cazibe kazandıracak bir başka eser daha geldiğine vurgu yapan Tütüncü, “ Antalya’nın bin yataklı şehir hastanesi Göçerler Mahallesi’ne inşa edilecek. Şu an hastanenin temel atma hazırlıkları yapılıyor. İmar planlarını yaparak ve arsa üzerindeki mülkiyet problemlerimi çözerek ve yatırım programına aldırarak şehir hastanesinin bölgeye yapılmasını sağladık. Bu eser bölgenin değerine değer katacak.” İfadesini kullandı.

" Yol açmak için kayalar peynir gibi kesildi"

Sathi asfalt sezonu açtıklar yeni açtıkları bir yolda başlattıklarını kaydeden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yol ile Göçerler’i, Masa Dağı’nın üst kısmındaki bölgeye bağladık. Bu yolu zor şartlarda inşa ettik. 3 bin kamyon dolgu malzemesi dökülen yolun üzerindeki kaya tepeleri peynir gibi kesildi. Bu yolu belediyemizin personeli ve iş makineleri ile açtık. Açtığımız her metre yol, şehrin gelişmesine, ileri gitmesine aralanmış bir kapı demektir. Yeni yolla, Göçerler’i Masa Dağı’nın üzerine çıkardık.”

Asfalt yatırımı 1,5 misli arttı

Asfalt sezonunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, bu yıl 100 km sathi kaplama asfalt, 160 bin ton da sıcak asfalt kaplama yapacaklarını açıkladı. Tütüncü, bu rakamlarının da önceki yıllara göre 1,5 misli daha fazla asfalt yatırımı anlamına geldiğinin altını çizdi.

‘Hel min mezid’

Daha yapılacak çok işimiz var, diyen Tütüncü, konuşmasını şöyle tamamladı: “ Her açtığımız yol, her yaptığımız iş her attığımız adım bize daha fazlasının yapılabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bize daha fazla eser üretme konusunda ‘Hel min mezid’ dahası yok mu dedirtiyor. Mesaimizi 16-18 saate çıkardık. Bu kadar hizmet 8-5 mesaisi ile yapılamazdı. Az zamanda çok işler yaptık. Çok işler yapmaya da kararlıyız. Günü kurtarmayı hemşehrilerimize yapılabilecek en büyük haksızlık olarak görüyoruz. Günü kurtarma ile insanlara şirin görünebiliriz. Ama mesele şehrin geleceğini ortaya koyabilecek vizyonu ortaya koymaktır. Biz de bunu yapıyoruz.

Tütüncü’nün konuşmasının ardından dualar ve kurban kesimi ile Kepez Belediyesinin bu dönemki sathi asfalt sezonu açıldı."