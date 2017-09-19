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19 Eylül 2017 14:49

Kepez’de asfaltlama çalışması

Kepez Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin yolarını tamamlıyor.

Kepez’de asfaltlama çalışması

19 Eylül 2017 14:49


Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin yollarını düzenliyor. İlçenin kuzeyindeki köyden mahalleye dönüştürülen Gazi Mahallesi’nin yolları da, yapılan çalışmayla tamamlandı. Mahalledeki Gaziler Caddesi ile 209, 211, 274, 280, 281, 287, 290, 292, 302, 310, 311, 320, 332, 336 ve 378’inci sokakların yolları tamamlanmış oldu. Ekipler köyden mahalleye dönüştürülen Kirişçiler, Çamlıca, Başköy, Duacı, Odabaşı ve Kızıllı Mahallelerinin yollarının yenilenmesi için yönlendirildi.




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