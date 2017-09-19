Kepez’de asfaltlama çalışması

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin yollarını düzenliyor. İlçenin kuzeyindeki köyden mahalleye dönüştürülen Gazi Mahallesi’nin yolları da, yapılan çalışmayla tamamlandı. Mahalledeki Gaziler Caddesi ile 209, 211, 274, 280, 281, 287, 290, 292, 302, 310, 311, 320, 332, 336 ve 378’inci sokakların yolları tamamlanmış oldu. Ekipler köyden mahalleye dönüştürülen Kirişçiler, Çamlıca, Başköy, Duacı, Odabaşı ve Kızıllı Mahallelerinin yollarının yenilenmesi için yönlendirildi.