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13 Ağustos 2018 13:06

Kepez’de bayram denetimi

Kepez Belediyesi, başta gıda üreten işletmeler olmak üzere denetimlerini arttırdı.

Kepez’de bayram denetimi

13 Ağustos 2018 13:06


Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başta tatlı üretim ve satışı yapılan yerler olmak üzere gıda üretimi yapılan işyerlerine denetim gerçekleştirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sıkılaştırılan denetimler bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme üretimi yapılan yerlerde, hijyen denetimi ile ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.



Hijyen denetimi yapılıyor


Zabıta ekipleri, vatandaşların ağız tadıyla, sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için özellikle pide, ekmek ve tatlı üretimi yapan işletmelere yoğunlaştı. Nüfusu 600 bine yaklaşan Kepez’deki 157 fırın ve unlu mamul işletmelerinde, koşullara uygun hizmet verilip, verilmediği kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında eksiklik gördüğü işletmelere önce ihtar veriyor, sonraki denetimlerde ise eksikliklerin giderilmemesi halinde cezai işlem uyguluyor.




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