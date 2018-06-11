Kepez’de bayram teyakkuzu

Kepez Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için ‘Nöbetçi Müdürlük’ uygulamasına bu bayramda da devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayramda görevlerinin başında olacak. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Zabıta ekipleri, özellikle pide, ekmek ve tatlı üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere gıda üretim yerlerine denetimleri sıkılaştırdı.

İmalathanelere sıkı denetim

Ramazan’ın vazgeçilmez tatları arasında yer alan pide, tatlı ve şeker gibi gıdalar üreten imalathaneleri özellikle mercek altına alan Zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da denetimleri daha da arttırdı. Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle tatlı siparişi alan imalathaneleri hedef alan ekipler, çalışanları, üretim alanlarının hijyen kurallarına uyup uymadığını ve gıdaların saklama koşullarını denetliyorlar.

Tütüncü: “Gerekli tedbirler alındı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmelerini sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Özellikle tatlı ve pasta üretimi yapan işletmelerin sıkı bir şekilde denetlendiğini belirten Başkan Tütüncü, “Hemşehrilerimizin aldığı ürünlerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilmesini istiyoruz. Bu amaçla bayram süresince de belediye ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Bayramda da 24 saat boyunca hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğiz ” dedi.