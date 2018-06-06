Kepez’de Bilim Şenliği

Kepez Belediyesi ile Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ilki düzenlenen ‘Kepez Bilim Şenliği’, Dokuma Park’ta gerçekleştirildi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı’na göre hazırlanan etkinlikte, Kepez’deki 51 ortaokul ile lisenin fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, matematik gibi dallardaki çalışmaları bir araya getirildi.

Kepez Belediyesi, ‘Bilim Şenliği’ne katılan 190 öğrenciye satranç takımı ve 90 öğretmene ise kitap hediye etti. Gün boyu süren etkinliğin stantlarını, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ile birlikte tek tek gezen Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, bilime hevesli öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tütüncü, tebrik etti

Bir yıl öncesinden planlanıp, hazırlanan şenlikteki, tüm projeleri inceleme imkanı bulduklarını belirten Başkan Tütüncü, “Zaten hedefimiz bilimle alakası daha yüksek bir nesil yetiştirebilmek. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmaların semerelerini görmek bizi mutlu etti. Gayret gösteren tüm okul öğretmenleri ve öğrencilerimi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerden yeni icatlar”

Öğrencilerin yıl boyunca nelere kafa yorduğunu gördüklerini belirten Başkan Tütüncü, kimi öğrenci fizik- kimya ile ilgilenirken, kimilerinin de kendilerine göre yeni icatlar geliştirdiğini söyledi. Bazı okulların basit de olsa ürettikleri robotları, çocukların yapabilme mutluluğunu anlatan Tütüncü, “Bu basit çalışmalar, öğrencilerimiz tarafından zamanla geliştirilebilir, bilimin farklı alanlarına davet edilebilir” dedi.