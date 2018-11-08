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Kepez'de “Çalıştım Başardım Şehrimi Geziyorum” projesi

Kepez Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirme projesi kapsamında Gaziler Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.


Kepez Belediyesi'nin ilçedeki başarılı öğrencileri ödüllendirmeye yönelik düzenlediği ‘Çalıştım Başardım Şehrimi Geziyorum' etkinliği devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrencilere yaşadıkları şehri daha iyi tanıma imkanı sunuluyor. Başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği etkinliğin bu seferki konukları Gaziler Ortaokulu öğrencileri oldu. Gaziler Ortaokulu'nun başarılı 50 öğrencisi, gün boyunca keyifli saatler geçirdi.



Kepez ödüllendirdi


Öğrenciler önce Amir Ateş Semt Konağı'nda bulunan ‘Hababam Sınıfı Müzesi'ni gezdiler. Sınıfta bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, film karelerindeki ünlülerin birebir yapılan heykelleri karşısında da şaşkınlıklarını gizleyemediler. Gün boyu devam eden gezi turunda öğrenciler Lunapark ve Park Orman'da da keyifli saatler geçirdiler. Kepez Belediyesi'nin düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği başarılı öğrencileri ödüllendirme etkinliği, her ay farklı okullar ve farklı öğrencilerin katılımıyla devam ediyor.

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