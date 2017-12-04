Kepez’de camileri çevresine bakım

Kepez Belediyesi ilçede bulunan okullarının yanı sıra camilerde de çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, camiler için gelen talepleri anında değerlendiriyor. İlçede bulunan camilerin çevre düzenlemesi, peyzaj ve bahçe işleri, alt yapı bakım ve onarımları, kaldırım taşları ve zemin tadilatları Kepez Belediyesi ekiplerince titizlikle gerçekleştiriliyor.

Tütüncü, sorunu yerinde inceliyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her gün farklı bir camiyi ziyaret ederek, sorunu yerinde inceliyor. Temizliğin imandan geldiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, yapılan hizmetler ile ilçeye daha temiz ve daha güzel camiler kazandırmaya çalıştıklarını, belediyenin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ve her zaman da yapacağını söyledi.