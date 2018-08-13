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13 Ağustos 2018 12:08

Kepez’de çocuklar eğlenerek tenis öğreniyor

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda 6-16 yaş grubuna eğitimi verilen tenis derslerinde çocuklar, eğlenerek, keyifli bir yaz tatili geçiriyorlar.

Kepez’de çocuklar eğlenerek tenis öğreniyor

13 Ağustos 2018 12:08


Eğitim öğretim döneminin ardından çocukların yaz aylarını kaliteli değerlendirmeleri için, 2 Temmuz’da kapılarını aralayan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu’nda çocuklar doyasıya eğleniyor. Tenis branşında eğitim alan çocuklar, hem spor yapıyor, hem de tenis kortunu çevreleyen parkta ailelerinin gözetiminde antrenörleri ile birlikte su ile eğlenerek serinliyorlar.


Çocukların eğlenerek kaliteli bir eğitim gördüğünü belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Spor okullarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Eğitimin ücretsiz verildiği yaz spor okulumuzda çocuklarımızın mutluluğu bizim için önemli. Yüzlerindeki tebessüm onlar için doğru adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Onların rahat ve güvenli spor yapmaları için çalışıyoruz” dedi.




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