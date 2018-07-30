Kepez’de de muz hasadı başlayacak

75 dekarlık alanda 12 bin muz ağacından hasat bekleniyor.

Antalya merkezde ilk kez Gaziler Mahallesi’nde 1 yıl önce 5 dekar deneme serası ile başlayan ve daha sonrasında 70 dekar ile yetiştirilmeye başlayan muz ile beraber bölgede üreticiye alternatif ürün oluşturulması hedefleniyor. 75 dekarlık alana kurulan muz serasında 12 bin muz ağacı bulunuyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce desteklenen girişimci Aziz Öztürk (37), 104 bin liralık muz serası yatırımı yaptığını söyledi.

Öztürk, "İnşallah diğer çiftçi arkadaşlarıma örnek olurum ve bölgemizde muz yetiştiriciliği artar. Az masraf ile yüksek gelir bekliyorum" dedi. Öztürk, 30 dekar daha muz serası kurmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kepez’de ilk defa kurulan muz serası hakkında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen; "3 ay önce üreticimiz Aziz Öztürk’ün serasında tarla günü gerçekleştirmiştik. Bugün ise üreticimizin muz serasında hasat heyecanı yaşanıyor. Üreticimizi girişimlerinden dolayı tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Özen, Muz üretiminin, iklimi uygun olan ilçelerde de yapılarak ürün desenini arttırmanın gerekliliğini söyledi.