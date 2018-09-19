Kepez'de drag ve drift pistleri son aşamada

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'nün otomobil sporları tutkunlarına söz verdiği drift ile oto drag pistlerinin yapımı hızla devam ediyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, otomobil sporları tutkunlarına güvenli ortamda sürüş keyfi sunabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün otomobil sporları tutkunlarına söz verdiği drift ile oto drag pistlerinin yapımı hızla devam ediyor. Odabaşı Semt Spor Sahası yanında başlayan pistlerin yapımında son aşamaya gelindi. Bin metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki drag pisti için, bir birine bağlantılı yollarla toplam bin 800 metre asfalt dökülecek.

Ekim ayında tamamlanacak

Bu pistin hemen yanındaki 8 dönümlük araziye de, drift tutkunlarını tatmin edecek bir alan oluşturuluyor. Seyyar seyirci tribünün de yapılacağı pistlerden ailelerinde yararlanılabilmesi için, semt spor sahasının dinlenme alanları, duş, tuvalet, kafeterya ve dinlenme alanları da vatandaşların hizmetine sunulacak. Ekim Ayı sonunda bitmesi planlanan tesis sayesinde, drift ve drag yapmak isteyenler hem diğer şehirlere gitmek zorunda kalmayacak, hem de hız tutkunları daha güvenli bir ortamda otomobil sporu yapma imkanı bulacaklar.