Kepez'de drag yarışı nefes kesti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Cessna 172 tipi uçak ile piste iniş yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Semt Spor Sahası yanına yapılan Kepez drag pisti açılışına sayılı günler kala, hız tutkunlarının yeni evi oldu. Yarış motorlarının ve drag otomobillerinin hız denemeleri ve gösterileri ilgiyle izlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cessna 172 tipi uçak ile piste iniş yaptı. Farklı kulvarlardaki 4 aracın yarışı ise eğitim uçağındaki küçük bir sorun nedeniyle yapılamadı. Ancak yarış motosikletleri ve drag araçları birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Birçok kez yapılan yarışlarda üstünlüğü hep yarış motosikletleri aldı.

"Motor sporlarına ev sahipliği yapacak"

Alanda açıklamada bulunan Başkan Hakan Tütüncü, Antalya için motor sporları için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Hız tutkunlarına Kepez'de güzel bir drag pisti armağan ettiklerini kaydeden Tütüncü, “Amacımız bir drag pisti yapmak değil çok farklı sporlara ve meraklılara güzel bir pist inşa ettik. Bu pistte bugün bir uçakla iniş yaptık. Havacılıkla ilgili bir çok aktivite de yapabilir. Bölgenin morto sporlarının merkezi olması açısından Antalya'ya fayda sağlayacak, turizmin çeşitlenmesine katkı sağlayacak. Bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışlar yapılabilecek. Aynı pistte uçak, motosiklet ve drag araçları da görsel şov yapıyor” dedi.