Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 12:59

Kepez’de Dünya Çevre Günü Kutlandı

Kepez Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü öğrencilerin de katıldığı örnek bir etkinlikle kutladı.

Kepez’de Dünya Çevre Günü Kutlandı

06 Haziran 2018 12:59


5 Haziran Dünya Çevre Günü, Kepez Belediyesi tarafından da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, Dünya Çevre Günü etkinliğine Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlköğretim Okulu ile Makbule Mehmet Karabacak Anaokulu öğrencileri birbirinden anlamlı gösteriler ile eşlik etti. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programında şiir, ritim, tiyatro gösterileri ile günün önemini anlatan slayt gösterimleri izlendi.



Geri dönüşüm defilesi


Öğrencilerin, Dünya Çevre Günü etkinlik programına yakışır geri dönüşüm temalı defilesi büyük ilgi gördü. Fuaye alanında da öğrencilerin atık malzemelerden yapmış olduğu tablolar, resimler ve maketler sergilendi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Antalya’da düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Yarışması’nda il 1’ncisi olan General Şadi Çetinkaya İlköğretim Okulu’na masa tenisi hediye edildi. Öğrenciler hediyelerini, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay’ın elinden aldı.



Satranç takımı hediye edildi


‘Atık Pil Toplama Yarışması’nda, en çok pil toplayan 3-I sınıfına da Kepez Belediyesi tarafından bilgisayar hediye edildi. Çevreci öğrencilerin, bilgisayarını Temizlik İşleri Müdürü Adem Deveci verdi. Atık Pil Toplama Yarışması’nda ilçe 2’ncisi olan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlköğretim Okulu’na da plaket ve satranç seti hediye edildi. Coşku ile kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinin sponsoru Rixos Oteller Grubu da çevreci öğrenciler için kokteyl düzenleyerek, ‘Yeşeren Kalemler’ hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç