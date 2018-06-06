Kepez’de Dünya Çevre Günü Kutlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Kepez Belediyesi tarafından da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, Dünya Çevre Günü etkinliğine Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlköğretim Okulu ile Makbule Mehmet Karabacak Anaokulu öğrencileri birbirinden anlamlı gösteriler ile eşlik etti. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programında şiir, ritim, tiyatro gösterileri ile günün önemini anlatan slayt gösterimleri izlendi.

Geri dönüşüm defilesi

Öğrencilerin, Dünya Çevre Günü etkinlik programına yakışır geri dönüşüm temalı defilesi büyük ilgi gördü. Fuaye alanında da öğrencilerin atık malzemelerden yapmış olduğu tablolar, resimler ve maketler sergilendi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Antalya’da düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Yarışması’nda il 1’ncisi olan General Şadi Çetinkaya İlköğretim Okulu’na masa tenisi hediye edildi. Öğrenciler hediyelerini, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay’ın elinden aldı.

Satranç takımı hediye edildi

‘Atık Pil Toplama Yarışması’nda, en çok pil toplayan 3-I sınıfına da Kepez Belediyesi tarafından bilgisayar hediye edildi. Çevreci öğrencilerin, bilgisayarını Temizlik İşleri Müdürü Adem Deveci verdi. Atık Pil Toplama Yarışması’nda ilçe 2’ncisi olan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlköğretim Okulu’na da plaket ve satranç seti hediye edildi. Coşku ile kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinin sponsoru Rixos Oteller Grubu da çevreci öğrenciler için kokteyl düzenleyerek, ‘Yeşeren Kalemler’ hediye etti.