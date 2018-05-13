Kepez’de en güzel buzağı seçildi

Kepez Buzağı Yarışması gerçekleştirildi.

Kepez’ e bağlı Başköy Mahallesi’nin ev sahipliği yaptığı 1. Kepez Buzağı Yarışması kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığında düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda kişi katıldı. Programın ilk kısmında Süt Üreticileri Toplama Merkezi Binası’nın açılışı protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Süt üreticileri tesisin bölgedeki süt ve süt ürünlerinin kalitesi işlenmesi ve üreticinin kar marjını korumak açısından önemli olduğunu dile getirerek katkı koyan herkese teşekkür etti.

En güzel buzağı

Programın ikinci kısmında Kepez Belediyesi’nin katıkları ile kurulan alanda mehteran takımı konser verdi. Konserin andından jüri üyeleri yerlerini alarak yarışmaya katılan buzağıları inceleyerek içlerinden en güzel ve sağlıklı olan üç buzağıyı seçerek ödüllendirdi. Yarışma, hayvansal üretimi daha yüksek noktalara taşımak, çiftçilerin gelirlerini artırarak desteklemek ve hayvancılığa teşvik amaçları taşırken, 2018 yılının hayvan hastalıkları ile mücadele yılı olması da yarışmanın yapılmasını anlamlandırdı.

Farklı bir heyecan yaşandı

İlçenin her alanında gelişmesi için çabaladıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu eğlenceli etkinlikle önemli bir konuya dikkat çekiyoruz. Hayvan yetiştiriciliği alanında çok önemli bir projenin ilkini gerçekleştiriyoruz. Tarım ilçe müdürlüğümüz böyle bir etkinlik yapacaklarını söylediler. Bizler de hayvancılığın gelişmesi konusunda destek vermeye devam ediyoruz. Bu tip etkinliklerle tarımsal noktadaki üretimimizi artırma konusunda farklı bir heyecanı yaşayarak ülkemiz tarımını ileriye taşırız diye umut ediyorum. Emeği geçen bütün dostlara ve tarım il müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada Simental ve Holstein ırkı buzağılardan her ırk kendi kategorisinde yarışırken; her ırkın birincisine tam altın ve buzağı kulübesi; ikincisine yarım altın ve hayvan yemi; üçüncüsüne ise çeyrek altın ve hayvan yemi ödülü verildi. Yarışmaya katılan hayvanlar ve sahiplerinin arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti.