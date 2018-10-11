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Kepez'de etiket denetimi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu çerçevesinde market ve pazar yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri ile gramajlarını denetliyor.


Kepez Belediyesi, olası stokçuluk ve fırsatçılık girişimleri karşısında mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemler aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu çerçevesinde market ve pazar yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri ile gramajlarını kontrol etti. Marketlerdeki rafları tek tek dolaşan Zabıta ekipleri, etiketleri inceleyerek, fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi. Denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatların karşılaştırılmasına, fiyat tutarsızlığına ve gramajlardaki eksikliklere de bakıldı.



Tütüncü: “Kontroller aralıksız devam edecek”


Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyemiz ekipleri tüketiciyi korumaya yönelik ürün ve fiyat kontrollerini aralıksız sürdürmektedir. Kepez'de vatandaşımızın mağdur olmaması için belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Zabıta ekiplerimiz ürün ve fiyatları bizzat kontrol ediyor” dedi.

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