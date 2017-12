Kepez’de evde sağlık hizmetleri

Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilen evde sağlık hizmeti, yatağa bağlı, bakıma muhtaç, yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Evde diş hekimi, evde berber, evde fizyoterapi gibi yenilikler ekleyerek bu alanda en kapsamlı hizmeti sunan Kepez Belediyesi, 66 mahallede yüzlerce hastaya ulaşıyor. Her mahallenin ayrı bir dosyasının bulunduğu evde sağlık merkezinde her hastanın gereksinimleri de ayrı ayrı not alınarak, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

İlaçlar halk eczanesinden

Kepez Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğü halk eczanesi projesinden elde edilen ilaçlar, evde sağlık hizmetinden yararlanan vatandaşlara şifa dağıtıyor. Evlerdeki fazla ilaçların atılmasına engel olarak, milli servete sahip çıkan Kepez Belediyesi, bu ilaçları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak götürüyor.