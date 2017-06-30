Kepez’de festivallik konserler

Kepez Belediyesi tarafından yaptırılan 3 bin kişilik Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu, kültür- sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya başlıyor.

Kepez varyantı başındaki Kepez Park Ormanı bünyesindeki açık hava tiyatrosuna yaptırılan açılır- kapanır tavan sistemiyle, Antalyalılar 12 ay etkinliklerin yapılabileceği yeni bir mekana kavuşmuş oldu.

Buika 8 Temmuz’da

Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserler zinciri halkasının ilki, dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Buika olacak. Geçtiğimiz yıllarda Antalya Uluslararası Piyano Festivali’nde performans göstermiş olan Buika, flamenko, caz ve rumba ritimlerini harmanlamasıyla eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor. 8 Temmuz’da ve saat 21.00’deki konser biletleri hızla tükenen Buika, Antalya seyircisine özel bir repertuarıyla geceye hazırlanıyor.

Rafadan Tayfa 23 Temmuz’da

TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın sahne performansı olan müzikal, açık hava tiyatrosunda sahnelenecek. Reyting rekorları kıran çizgi film, 1990’larda İstanbul’da yaşayan çocukların günlük yaşantılarını anlatıyor. Akın, Kamil, Hayri ve Mert karakterlerinin başrol olduğu çizgi filmin sahneye uyarlanışı olan Rafadan Tayfa Müzikali, 23 Temmuz’da Antalyalılarla buluşturulacak.

Sürekli yeni konserler

Tiyatro, önümüzdeki süreçte birçok ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan solistlerin ve grupların canlı performanslarına mekan olacak. Burada organizasyon yapan bir şirket, Antalyalıların ilgi göstermesi durumunda Ağustos ayında Pink Martini adlı müzik grubunu da getirmek istiyor. İstanbul’da konser vermiş olan topluluk, kendilerini “dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirip, modern bir formda sunan müzik arkeologları” şeklinde tarif ediyor.