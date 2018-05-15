Kepez’de, gönül sofraları kuruluyor

Kepez Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 66 mahallede iftar sofrası kuracak. Varsak’ın 3 Mahallesi’nde kurulacak olan iftar sofraları gönülleri birleştirecek. İlk iftar sofraları, Varsak Hafız filiz cami 103 sokak, Varsak Şelale Mahallesi 7304 sokak Bilgin sitesi yanı, Varsak Demirel Gümüşköy cami önü 2045 sokakta kurulacak. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerifin de okunacağı Ramazan sofralarında eller dualar için açılacak.

Kepez’in 66 mahallesinde iftar

Ramazan ayının ikinci iftar sofrası da Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerinde kurulacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Onbir ayın sultanı Ramazanı gelin Kepez’de karşılayalım” diyerek tüm Antalyalıları Kepez’deki iftar sofralarına davet etti. Kepez’de 66 mahallede iftar sofralarının kurulacağını belirten Başkan Tütüncü, “Eğer biz birlikte bir aile isek, o zaman beraber iftar etmeliyiz, lokmamızı paylaşmalıyız” dedi.