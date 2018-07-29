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29 Temmuz 2018 11:15

Kepez’de ‘Hababam Sınıfı Müzesi’ açılıyor.

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat hizmeti etkinliklerine katkı vermek amacıyla, Amir Ateş Semt Konağı’nda oluşturduğu, ‘Hababam Sınıfı Müzesi’ açılış için gün sayıyor.

Kepez’de ‘Hababam Sınıfı Müzesi’ açılıyor.

29 Temmuz 2018 11:15


Yeşilçam’ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı, Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan bir müze ile Kepez’de ölümsüzleştirildi. Türk müziğinin ünlü ustalarından Amir Ateş’in adı ile hizmete giren Amir Ateş Semt Konağı, efsane film serisi Hababam Sınıfı’nın hatıralarına da ev sahipliği yapacak. Hababam Sınıfı Müzesi önümüzdeki günlerde Antalyalıların ziyaretine açılacak. Hababam Sınıfı serisinin her izlendiğinde yüzlerde tebessüm oluşturduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı Müzesi ile hatıraların canlı tutulacağını söyledi.


Hatıralar canlanacak


Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1975, 1976, 1977 ve 1978’de Koşuyolu Adile Sultan Kasrı’nda çekilen Hababam Sınıfı’nın hatıralarından oluşturulan müzede, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin silikon heykeli, sıraların üzerinde Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan’ın birer fotoğrafları bulunuyor. Sınıfın duvarlarında ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraf karelerine yer verildi.




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