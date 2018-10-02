Kepez'de iki mahalleye ASM müjdesi

Kepez Belediyesi, mahallelere ASM binaları kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesinin, 20'si yazılı, 2'si önerge olmak üzere 24 madeninin görüşüldüğü Ekim ayı olağan meclis toplantısının gündem konularından biri de Altıayak Mahallesi'ne yapılacak ASM binası yerinin imar planı oldu.

ASM'nin yapılacağı alanın resmi kurum alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan binde bir ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği meclisten geçti. Uygulama imar planı değişikliğinin özünde Altıayak Mahallesi'ne ASM binası kazandırma düşüncesinin olduğunu aktaran Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir ASM müjdesi de Atatürk Mahallesi'ne verdi.

Şifa vatandaşın ayağına götürülüyor

Bugüne kadar 8 mahalleye ASM binası yaptıklarını belirten Tütüncü, “Şimdi de ilçe merkezimize uzak bir yerleşim yeri olan Altıayak Mahallemize ihtiyaç duyulan ASM binasını kazandırıyoruz. Atatürk Mahallemizin de bir ASM talebi vardı. Yer ve mülkiyet sorunundan dolayı bu talebi bugüne kadar karşılayamamıştık. Sorunları çözdük. Geçtiğimiz hafta mahallede yaptığım ziyaretlerde büyüklerimize bölgeye ASM yapacağımızın sözünü vermiştik. En kısa sürede iki mahallemizde ASM binalarını yaparak, hizmete açacağız” dedi.

Mahallelerin ASM talepleri karşılanıyor

Her şeyin başı sağlık, diyerek, mahallelerin ilk adım sağlık hizmeti olan ASM taleplerini karşıladıklarını aktaran Tütüncü, “Bu amaçla geçtiğimiz aylarda Fevzi Çakmak, Yükseliş, Altınova Sinan, Göksu, Kuzeyyaka ve Duralililer Mahallelerimize ASM binaları inşa ettik. Gazi ve Duacı Mahallerimizde ASM'lerin yapımında sona gelindi. Belediye olarak ilçemizde birçok ASM binasının yapımına da ciddi bir destek verdik. Bundan sonra da hemşehrilerimizin sağlık tesisi taleplerini karşılamaya devam edeceğiz.”

Şehide vefa

Altıayak Mahallesi'ne ASM binası yapılmasının önünü açan imar planını müzakere ettikten sonra Kepez Belediye Meclisi, bir şehidin isminin daha ilçede yaşatılmasına yönelik kararı aldı. Meclis, ailesinin, 1994'te Ağrı ili Tendürek dağlarında terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan çocukları Faik Aktaş'ın isminin bir parka verilmesi talebini oybirliği kabul etti. Şehit Faik Aktaş'ın, ismi Atatürk Mahallesi'nde bir parka verildi.