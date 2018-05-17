Kepez’de ilk iftar

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında 66 mahallede iftar sofrası kuracak. Ramazan ayı boyunca kurulacak iftar sofrasının ilki, Varsak bölgesindeki Esentepe, Şelale ve Demirel mahallerinde kuruldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iftar yemeği verilecek mahallelerde 15 evi ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, iftardan önce gerçekleştirdiği ziyaretlerde ev sakinlerinin taleplerini dinledi ve karşıladı. Tütüncü, ev ziyaretlerinin ardından Varsak Esentepe Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi hafızlar tarafından Kur’an-ı Kerim ile mevlidi şerif okundu ve dua edildi.

Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol ve AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Betül Demirok ile beraber mahalle sakinleriyle aynı masaya oturdu. Başkan Hakan Tütün, akşam ezanının okunmasının ardından bu yıl ki Ramazan’ın ilk orucunu, vatandaşlarla beraber açtı. Tütüncü, daha sonra Demirel ve Şelale Mahallelerinde kurulan iftar sofralarını da ziyaret etti.

100 bin Kepezliye iftar

Kepez’de her yıl Ramazan ayının bambaşka bir güzellikte yaşandığını belirten Tütüncü, “Her Ramazan’da mahallerimizde iftar sofrası kuruyoruz. Bu yıl da 66 mahallemizin tamamında iftar sofrası kuracağız. 8 gün 3 mahallede, 22 gün de 2 mahallede olmak üzere 66 mahallede iftar sofrası olacak. Şahsım da 66 mahalledeki iftarlara katılacağım. İftar verdiğimiz mahallelerde ev ziyareti yapıyoruz. Gönlü alınması gereken hemşehrilerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Böylelikle bir bereketi, güzelliği yaşıyoruz. Bu Ramazan’da 100 bine yakın hemşehrimizle iftar sofrasının bereketini paylaşacağız. Teravihten sonra da geleneksel hale ikram çeşmemizde Ramazan’ın lezzetlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. İftar sofralarında, iftar öncesinde ev ziyaretlerimizde, teravih namazlarında hemşehrilerimizle birlikte olacağız ve güzel bir Ramazan’ı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda idrak edeceğiz.”

“İftar sofrasıyla Ramazan’ı hissettiriyoruz”

Kepezlileri iftar sofrasına davet eden Başkan Hakan Tütüncü, “Elbette herkesin yiyeceği ekmeği, içecek suyu var. Önemli olan mahalleli olarak yılda bir kez hep beraber olabilmek. İftar sofralarımız bu amaca yönelik. İftar sofraları, mahalleye ve şehre Ramazan’ın geldiğini de hissettiriyor.” diye konuştu.

Tütüncü, teravih namazının ardından Turgut Reis Camiinin bahçesindeki belediyenin ikram çeşmesinden hemşehrilerine şerbet ikram etti.